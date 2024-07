Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Freitagnachmittag

Porsche im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 71,24 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 71,24 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 387.569 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 115,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 62,20 Prozent wieder erreichen. Bei 65,66 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,83 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 102,13 EUR angegeben.

Am 26.04.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,00 EUR fest.

