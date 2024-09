Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 66,96 EUR nach.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 66,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 66,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.445 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 102,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 34,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 65,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 2,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,88 EUR an.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 29.10.2024 gerechnet. Porsche dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

