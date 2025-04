Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,12 EUR.

Das Papier von Porsche konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 47,12 EUR. Bei 47,21 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.714 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2024 auf bis zu 91,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 93,68 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 40,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 14,20 Prozent sinken.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,64 EUR je Porsche-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,13 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,52 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 3,11 EUR je Aktie aus.

