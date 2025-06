Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag ins Plus

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,79 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 41,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 41,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160.670 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 46,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,34 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,01 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

