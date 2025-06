Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 41,35 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 41,35 EUR. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 41,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 214.526 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,84 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 40,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 2,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,72 EUR.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Porsche-Aktie.

