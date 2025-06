Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag schwächer

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 41,16 EUR ab.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 41,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 41,11 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 334.909 Porsche-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,76 EUR an. 86,49 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,34 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

