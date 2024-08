Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 67,56 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 67,56 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 67,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 138.528 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 109,00 EUR erreichte der Titel am 09.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,52 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 3,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,51 EUR je Porsche-Aktie.

