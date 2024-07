Porsche Aktie News: Porsche fällt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 72,16 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,16 EUR. Bei 71,24 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,90 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 206.061 Aktien.

Am 14.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 115,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,13 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2024 5,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

