Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 65,96 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 65,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 168.284 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2023 auf bis zu 102,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,32 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 1,27 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,88 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

