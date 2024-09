Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 66,30 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 66,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,04 EUR aus. Bei 66,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.843 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,45 EUR an. 54,52 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 24.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

