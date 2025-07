Porsche Aktie News: Porsche macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 43,56 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 43,56 EUR nach oben. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,56 EUR aus. Mit einem Wert von 43,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 24.164 Stück.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 9,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,14 EUR angegeben.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Volkswagen-Aktie etwas höher: VW liefert im zweiten Quartal etwas mehr aus

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.

Analysten beflügeln Autowerte: Forvia-Aktie besonders stark