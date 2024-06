Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Dienstagmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 73,20 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 73,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.004 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 120,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 64,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,50 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,07 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

