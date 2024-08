Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 66,44 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,44 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.238 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 105,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 65,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 1,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Porsche-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 98,38 EUR.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

