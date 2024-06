Porsche Aktie News: Porsche verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 70,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 70,46 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 69,00 EUR. Mit einem Wert von 72,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 730.286 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 120,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,59 Prozent. Am 13.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 2,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

DAX aktuell: DAX schlussendlich mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX im Aufwind