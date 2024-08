Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 65,90 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 65,90 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,96 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 169.837 Stück gehandelt.

Bei 105,25 EUR markierte der Titel am 18.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 37,39 Prozent niedriger. Am 13.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,12 EUR. Mit Abgaben von 1,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 98,38 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände