Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 70,24 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 70,24 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 214.680 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 67,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 1,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

