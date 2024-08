Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 66,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 66,80 EUR zu. Die Porsche-Aktie legte bis auf 66,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 56.541 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.08.2023 markierte das Papier bei 105,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 36,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,12 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 2,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 98,38 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,33 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

