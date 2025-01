Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Donnerstagvormittag

Porsche im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 61,60 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 61,60 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 62,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.592 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 36,21 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,77 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,71 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,70 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,32 EUR je Porsche-Aktie.

