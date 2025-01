Porsche Aktie News: Porsche zieht am Vormittag an

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 61,28 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 61,28 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 61,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,40 EUR. Zuletzt wechselten 9.174 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 57,57 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 55,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 9,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 71,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.10.2024. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

