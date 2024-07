Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag südwärts

Porsche im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 71,52 EUR nach.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,52 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 71,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,50 EUR. Bisher wurden heute 93.689 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei 114,65 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 60,30 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2024 bei 65,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 8,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,25 EUR je Porsche-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 102,25 EUR.

Porsche gewährte am 26.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.07.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Porsche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,95 EUR je Aktie belaufen.

