Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Porsche-Kurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 68,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 68,50 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,92 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 146.851 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 99,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 30,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,32 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 6,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,63 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Varta-Aktie tief in der Krise: Varta-Kleinanleger werden wohl einen Totalverlust erleiden - oder?

DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer