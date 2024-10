Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,44 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 67,44 EUR zu. Die Porsche-Aktie legte bis auf 67,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,30 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.601 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 96,56 EUR. Gewinne von 43,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 5,58 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,75 EUR aus.

Porsche veröffentlichte am 24.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,35 EUR fest.

