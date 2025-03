Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag im Aufwind

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 54,74 EUR nach oben.

Die Porsche-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 54,74 EUR. Bei 55,66 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 384.720 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 76,40 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,24 EUR am 14.03.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 2,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 69,00 EUR.

Porsche gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen