Porsche Aktie News: Porsche am Mittag tiefer

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 69,96 EUR ab.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 69,96 EUR ab. Die Porsche-Aktie sank bis auf 69,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,34 EUR. Zuletzt wechselten 114.444 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 66,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2024 bei 69,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,37 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,50 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 26.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

