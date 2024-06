Porsche Aktie News: Porsche gibt am Mittwochnachmittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 68,38 EUR nach.

Die Porsche-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 68,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 67,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 397.211 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 116,40 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 70,23 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 67,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 0,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,25 EUR.

Am 26.04.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

