Porsche Aktie News: Porsche macht am Vormittag Boden gut

20.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 68,74 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 68,74 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 69,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.717 Porsche-Aktien den Besitzer. Am 04.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 69,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 67,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 1,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,25 EUR für die Porsche-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 26.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 8,04 Mrd. EUR umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,06 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Aktie in Rot: JPMorgan hat Kursziel für Porsche-Aktie gesenkt Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

