Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 42,52 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 42,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 42,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.590 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Mit einem Zuwachs von 79,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,91 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 48,14 EUR.

Am 29.04.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

