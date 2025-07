Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 42,84 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 42,84 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 42,75 EUR. Bei 42,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.751 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,14 EUR) erklomm das Papier am 12.07.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 7,61 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,14 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche am 30.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2025 aus.

