Porsche Aktie News: Porsche büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 42,75 EUR.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 42,75 EUR. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,28 EUR nach. Bei 42,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.748 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 76,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,11 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 8,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,14 EUR an.

Am 29.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

