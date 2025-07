Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Donnerstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 45,02 EUR.

Das Papier von Porsche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 45,02 EUR. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 45,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392.025 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

