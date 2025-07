Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 44,24 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 44,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 44,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.955 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 69,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 10,53 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,14 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,20 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Porsche im 1. Halbjahr mit weniger Umsatz und Gewinn

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Porsche-Aktie