Porsche Aktie News: Porsche am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 41,67 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 41,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 41,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.351 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,14 EUR erreichte der Titel am 12.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 2,98 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Am 29.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 2,19 EUR im Jahr 2025 aus.

