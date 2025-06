Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 41,16 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 41,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 41,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,15 EUR. Bisher wurden heute 20.925 Porsche-Aktien gehandelt.

Bei 76,14 EUR erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 84,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,43 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 1,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 29.04.2025. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,70 Prozent verringert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 EUR fest.

