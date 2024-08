Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochmittag nordwärts

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 69,72 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 69,72 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,96 EUR. Bei 69,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 42.591 Stück.

Bei 103,05 EUR markierte der Titel am 31.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,12 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 7,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 97,38 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 EUR, nach 1,50 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,49 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

