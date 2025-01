Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 59,60 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 59,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 58,88 EUR ein. Mit einem Wert von 59,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 533.427 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 62,01 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,74 Prozent.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,14 EUR.

Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche am 12.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,34 EUR je Aktie.

