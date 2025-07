Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 41,62 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,62 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche-Aktie ging bis auf 41,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155.261 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Mit einem Zuwachs von 80,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 4,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,14 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,69 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie in Grün: Blume kündigt weiteres Sparprogramm an

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX