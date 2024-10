Porsche Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Porsche

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 67,00 EUR ab.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 67,00 EUR nach. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,72 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 176.884 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 30,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2024 Kursverluste bis auf 63,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 4,96 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,75 EUR für die Porsche-Aktie.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 10,45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

