Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Porsche. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 51,98 EUR.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,98 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 52,92 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 51,52 EUR. Bei 52,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 349.974 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 85,76 Prozent Luft nach oben. Am 21.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 1,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche-Aktie bei 69,00 EUR.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 9,11 Mrd. EUR, gegenüber 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,42 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2026 dürfte Porsche die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

