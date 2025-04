Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Mittag fester

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 46,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,3 Prozent auf 46,07 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,09 EUR zu. Bei 45,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.927 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,74 EUR erreichte der Titel am 25.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 101,30 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,64 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,13 EUR.

Am 03.04.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,52 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche einen Umsatz von 10,40 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,11 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

