Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 51,20 EUR ab.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 51,20 EUR abwärts. Bei 51,18 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238.406 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,18 EUR. Dieser Wert wurde am 25.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 69,00 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,42 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,40 Mrd. EUR gelegen.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 3,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

