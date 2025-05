Porsche Aktie News: Porsche macht am Montagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 48,76 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 48,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 49,70 EUR. Bei 48,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 647.053 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,16 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 17,08 Prozent Luft nach unten.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

