Porsche Aktie News: Porsche zieht am Vormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 51,88 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 52,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,24 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 14.089 Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 86,12 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2025 bei 51,28 EUR. Abschläge von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,42 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,40 Mrd. EUR gelegen.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,50 EUR je Aktie.

