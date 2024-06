Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 71,18 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 71,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche-Aktie bis auf 71,20 EUR. Bei 70,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 97.633 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 63,53 Prozent wieder erreichen. Bei 67,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 4,64 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,33 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 103,25 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 26.04.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

