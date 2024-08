Porsche Aktie News: Porsche legt am Mittwochmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 70,00 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 70,00 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 70,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.858 Porsche-Aktien.

Bei 103,05 EUR erreichte der Titel am 31.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 47,21 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 65,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 6,97 Prozent wieder erreichen.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,38 EUR.

Porsche ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Am 23.10.2025 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

