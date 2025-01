Porsche Aktie News: Porsche büßt am Mittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 61,64 EUR.

Die Porsche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 61,64 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 61,02 EUR. Bei 61,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 114.228 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 56,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 55,58 EUR. Abschläge von 9,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,14 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 17.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus