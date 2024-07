Porsche Aktie News: Porsche zieht am Nachmittag an

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 70,02 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 70,02 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 70,92 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,34 EUR. Zuletzt wechselten 189.201 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 62,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,23 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,14 EUR. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 100,38 EUR.

Porsche gewährte am 24.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,35 EUR gegenüber 1,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,58 EUR fest.

