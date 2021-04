AstraZenecas Lungenkrebsmittel Tagrisso erhält Zulassung in China

Nach Angaben des britischen-schwedischen Pharmakonzerns ist Tagrisso das erste Medikament dieser Art, das in China zugelassen wurde, und das einzige, das sich in einer weltweiten Studie als wirksam gegen die Krankheit erwiesen hat. Die Zulassung basiere auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie Adaura, in der Tagrisso nachweislich das Risiko eines Wiederauftretens der Krankheit oder des Todes um 80 Prozent reduzierte.

LONDON (Dow Jones)

