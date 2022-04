PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB zieht am Mittag deutlich an

Um 12:22 Uhr ging es für das PowerCell Sweden AB-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 10,6 Prozent auf 20,74 EUR. Der Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,99 EUR zu. Mit einem Wert von 18,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.085 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,50 EUR erreichte der Titel am 08.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 27,77 Prozent Plus fehlen der PowerCell Sweden AB-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2022 (11,16 EUR). Mit Abgaben von 46,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PowerCell Sweden AB ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 10.05.2022 wird PowerCell Sweden AB schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,105 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie in den Büchern stehen.

