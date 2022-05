PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB am Vormittag mit KursVerlusten

Die PowerCell Sweden AB-Aktie musste um 26.05.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 12,92 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bei 12,92 EUR. Bei 12,92 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 840 PowerCell Sweden AB-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 24,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,01 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 11,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.04.2022 lud PowerCell Sweden AB zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PowerCell Sweden AB wird am 15.07.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von PowerCell Sweden AB rechnen Experten am 24.08.2023.

2023 dürfte PowerCell Sweden AB einen Verlust von -1,616 SEK verbuchen, davon gehen Experten aus.

