HAMBORNER REIT erhöht Bestandswertprognose - Aktie nachbörslich fester

Ende des Jahres rechnet der im Nebenwerteindex SDAX notierte Konzern wegen vorläufiger Bewertungen nun mit einem Nettoimmobilienvermögen von 12 bis 12,10 Euro je Aktie, wie HAMBORNER REIT am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Das wäre ein Plus gegenüber dem Vorjahreswert von rund 9 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen einen leichten Anstieg in Aussicht gestellt. Grund sei vor allem die positive Wertentwicklung von Nahversorgungsimmobilien. Der endgültige Portfoliowert könne aber noch von der neuen Prognose abweichen, hieß es. Die Aktie bewegt sich nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 0,98 Prozent höher bei 9,94 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.

DUISBURG (dpa-AFX)

